Formel 1: Der 1000. Grand Prix der Geschichte - Zahlen, Fakten und Kurioses

Auch wenn die Puristen unter den Statistikern ein paar Einwände haben - wegen unter Formel-2-Regeln gefahrenen Rennen in den 50er-Jahren oder damals zur WM zählenden Indy-500-Rennen zum Beispiel: Nach offizieller Zählweise des Weltverbandes FIA ist der Grand Prix von China 2019 der 1000. der Formel-1-Geschichte , die am 13. Mai 1950 im englischen Silverstone begann.

Vettel verspürt keinen Extra-Druck durch Teamduell in China

Mit Bick auf die aktuelle Saison gilt: Sebastian Vettel verspürt im brisanten Ferrari-Teamduell mit Charles Leclerc derzeit keinen Extra-Druck. „In Bahrain war mein Rennen ein bisschen anders als seines, das hat aber nichts mit der Motivation für das Rennen hier zu tun“, sagte der 31 Jahre alte Formel-1-Pilot am Donnerstag bei einer Medienrunde der Scuderia vor dem Großen Preis von China. „Dass man den anderen schlagen will, haben wir alle in uns drin, sonst wären wir nicht hier“, sagte der viermalige Weltmeister Vettel. „Also stehen wir in der Hinsicht auf Null vor diesem Wochenende. Schauen wir mal, wo wir danach stehen.“