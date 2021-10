Formel 1 will deutlich mehr Sprintrennen – Geschäftsführer Domenicali: "Kommentare super positiv"

Die Formel 1 will im kommenden Jahr noch mehr auf die Sprintrennen setzen. Geschäftsführer Stefano Domenicali erklärte in einem Interview dem Sender Sky Sports, dass «bei mehr oder weniger einem Drittel der Rennen» das Format beibehalten werden solle, das in diesem Jahr bereits in Silverstone und Monza ausprobiert worden war.

Bei geplanten 23 Rennen würde das 2022 bedeuten, dass wohl an mindestens sieben Grand-Prix-Wochenenden die Startaufstellung für das Hauptrennen am Sonntag in einem Qualifikationsrennen am Samstag ermittelt würde. In diesem Jahr ist dies auch noch für den Großen Preis von Brasilien in São Paulo geplant.