Der Start in die 70. Formel-1-Saison wird überschattet vom Todes-Drama um Rennleiter Charlie Whiting († 66). Der Brite starb am Donnerstag an einer Lungenembolie. Eine Schock-Nachricht, die auch den deutschen Ex-Weltmeister Sebastian Vettel (Ferrari) mitnahm. ,,Ich bin am Mittwoch mit ihm noch die ersten Kurven der Strecke abgegangen", sagte der Heppenheimer der BILD-Zeitung (Freitagsausgabe), ,,es ist schwierig zu verstehen, wenn jemande einfach nicht mehr da ist." Vor dem Rennen in Melbourne am Sonntag (6.10 Uhr) musste Vettel aber auch auf der Rennstrecke traurig sein.