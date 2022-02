Hüpfen mit Saugeffekt: Wie sich die Formel-1-Autos zur neuen Saison verändern

Als Mitte dieser Woche die Formel-1-Autos der Generation 2022 in Barcelona für den ersten Testtag einer neuen Zeitrechnung in der Königsklasse auf die Strecke gingen, da konnten zumindest diejenigen, die den Unkenrufen vieler Ingenieure in den letzten Jahren geglaubt hatten, beruhigt sein: Denn die Formel 1 ist unter dem neuen Reglement, das vor allem die bisher üblichen Aerodynamikspielchen in den kleinen Details massiv beschränkt, nicht zur optischen Einheitsformel geworden. Anzeige

Eher im Gegenteil: Die Autos unterscheiden sich im Moment sogar deutlicher voneinander als in den vergangenen Jahren. Sehr verschieden sind die Versionen ausgefallen, den neuen regeltechnischen Anforderungen zu genügen, die da lauten: deutlich weniger Abtrieb über die beschnittenen Flügel und Diffusoren, dafür die Rückkehr der "Ground-Effect-Autos", ein Konzept aus den frühen Achtzigerjahren, in denen Luftschächte im Unterboden für einen Saugeffekt sorgen.

Optisch vielleicht am auffälligsten: Völlig unterschiedliche Seitenkasten-Lösungen, von ganz breit am Ferrari, mit deutlich sichtbarer "Delle" auf der Oberseite, bis ganz schmal und aggressiv mit nach vorne gezogenen Lufteinlässen beim Red Bull. Dazwischen steht Mercedes mit einer stark taillierten Version. Ins Auge sticht zudem der eigenwillige Heckflügel wie der von Red Bull mit einem extrem wuchtigen untersten Element.



Erster Test lässt noch keine Rückschlüsse auf Kraftverhältnisse zu

Um den Saugeffekt optimal auszunutzen, müssen die Autos, so viel stellte sich bereits jetzt heraus, so tief und hart wie möglich eingestellt werden. Dazu kommen die neuen 18-Zoll-Räder – statt bisher 13-Zoll – die wesentlich weniger mitfedern als früher. Das Problem dabei: Viele Autos setzen im Moment noch stark auf, es gibt Schäden an den Unterböden, dazu baut sich ein spezieller "Bouncing"-Effekt auf den Geraden auf, der die Autos regelrecht hüpfen lässt – die Feinabstimmung muss erst noch gefunden werden.

Was alle Beteiligten wissen: Man kann aus dem ersten Test noch kaum Aussagen über die Kräfteverhältnisse 2022 machen – auch wenn Ferrari und McLaren von Beginn an sehr stark aussahen. Denn erstens ging noch niemand wirklich auf Zeitenjagd. Und selbst das, was jetzt technisch in Barcelona gezeigt wurde, ist noch nicht das Maß der Dinge. Beim zweiten Test im März in Bahrain, eine Woche vor dem eigentlichen Saisonstart, werden vor allem bei den Topteams noch einige heiße neue Details kommen.

Die Ziele der neuen Regeln sind in einem 169-seitigen Dokument niedergeschrieben: einfacheres Hinterherfahren, ein engeres Feld, dadurch spannendere Rennen, geringere Kosten, mehr Sicherheit durch die verschärften Crashtests. Ein erster Blick auf die Praxis zeigt die Unterschiede. Die deutlich schwerer gewordenen Autos – das Mindestgewicht erhöhte sich um 53 auf 795 Kilogramm – sind nach Ansicht der Fahrer "in langsamen Kurven träge wie ein Lkw", wie das Sebastian Vettel ausdrückt. "In den schnellen Kurven macht es echt Spaß. Da sind wir so schnell wie früher."

Mehr Rennaction durch mehr Überholmanöver

Das knappe Hinterherfahren hinter einem anderen Auto konnte Aston-Martin-Pilot Vettel noch nicht ausprobieren, sein Ex-Teamkollege bei Ferrari, Charles Leclerc, dagegen schon: "Ich habe es mal ein paar Runden geschafft, ein bisschen einfacher scheint es schon zu sein." Zumindest Ferrari-Teamchef Mattia Binotto glaubt, dass das gesamte Feld ein bisschen enger zusammengerückt ist. Das wären zumindest schon einmal erste Schritte auf dem Weg zu einem der wichtigen Ziele – mehr Rennaction durch mehr Überholmanöver zu erreichen.