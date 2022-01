Formel-1-Boss Stefano Domenicali über die neuen Regeln, Chefkritiker Vettel und einen Deutschland-GP

In weniger als zwei Monaten startet die neue Formel-1-Saison mit dem Großen Preis von Bahrain. Nach einem Rennen in Deutschland suchen die Fans im Rennkalender auch in diesem Jahr vergebens. Seit 2021 ist Stefano Domenicali Geschäftsführer der Formel 1. Er wünscht sich wieder mehr Interesse aus Deutschland an der Motorsport-Königsklasse, wie er im Interview mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland, enttäuscht feststellt. Zudem spricht der Ex-Ferrari-Boss über den Titelkampf im Jahr 2022 und Mick Schumacher. Anzeige

SPORTBUZZER: Stefano Domenicali, Sie haben bei Ferrari als Teammanager und Teamchef schon mit Michael Schumacher und Fernando Alonso gearbeitet. Jetzt sind Sie Formel-1-Chef, und der neue Superstar heißt Max Verstappen. Was halten Sie von ihm? Stefano Domenicali (56): Jeder Fahrer ist einzigartig. Deshalb möchte ich Max nicht mit Michael oder Fernando vergleichen. Fest steht: Max ist in den letzten Jahren unheimlich gewachsen. 2021 fuhr er permanent am Limit. Deshalb hat er den Titel verdient. Ich freue mich schon darauf, ihn in der neuen Situation als amtierenden Champion zu sehen. Er hat jetzt seinen Traum verwirklicht. Ich bin gespannt, wie befreit er 2022 auffährt.



Wie sehr freuen Sie sich auf eine Fortsetzung des Duells Verstappen gegen Hamilton? Der Brite hat eine Rechnung mit dem achten WM-Titel offen … Ich hoffe natürlich sehr, dass das Duell fortgesetzt wird. Ich hoffe aber auch, dass weitere Piloten in den Titelkampf eingreifen können. Wir haben derzeit so viele junge und talentierte Fahrer, ein extrem starkes Fahrerfeld. Deshalb liegt der Fokus derzeit darauf, ob die neuen Autos es mehr Piloten erlauben werden, damit um Siege und den Titel zu kämpfen.

Sie sprechen die neuen Autos an. 2022 kommt ein komplett neues technisches Reglement mit ganz anderen Rennwagen. Was erwarten Sie davon? Viel. Die Autos sollen es den Fahrern ermöglichen, enger hintereinander herzufahren und sich so noch intensiver miteinander zu duellieren. Wenn Sie mich fragen, ob wir vom ersten Rennen an ein extrem enges Feld erleben werden, glaube ich das zwar nicht. Aber durch die Restriktionen bei der Weiterentwicklung der Autos und durch die Budgetobergrenze dürfte sich die Lücke schneller schließen.

USA und China sind wichtige Märkte für die Formel 1

2022 stehen 23 Rennen im Kalender, so viele wie noch nie. Welche Regionen der Welt wollen Sie in Zukunft noch erobern? Die USA sind wichtig für uns und wir arbeiten hart daran, dass Miami 2022 ein Erfolg wird. Die andere Region, die wir nicht unterschätzen dürfen, ist der Ferne Osten, vor allem mit Guanyu Zhou, der ja nun für Alfa Romeo fährt. Das Interesse aus China wächst, deshalb wird die Region auch in unseren Fokus rücken. Ein Comeback in Afrika – egal, ob im Norden oder Süden – wäre toll. Wie schnell das klappt, wird aber auch von der Situation rund um Covid abhängen. Wir dürfen die Corona-Pandemie weiterhin nicht unterschätzen. Auch 2022 könnte es sein, dass wir den Kalender wieder anpassen müssen.

Die Formel 1 boomt also – aber nicht mehr in Deutschland. Das ist auch für mich enttäuschend. Der deutsche Grand Prix ist mir wichtig. Ich sehe aber leider kein wirkliches Interesse aus Deutschland, wieder Teil des Formel-1-Kalenders zu werden. Das ist schade. Ich kann es eigentlich auch nicht so recht glauben, dass der deutsche Markt kein Interesse mehr an der Formel 1 haben soll. Mit Seb (Vettel; d. Red.) habt ihr einen viermaligen Weltmeister. Und ihr habt Mick Schumacher, der am Anfang einer hoffnungsvollen Karriere steht. Ich werde mich bemühen, den deutschen Markt wachzurütteln. Wichtig ist aber auch, dass der deutsche Nachwuchs stärker gefördert wird.

Sie haben Vettel erwähnt: Er hat – überspitzt formuliert – jetzt einen neuen Job als Chefkritiker der Formel 1. Für ihn kommt der Wechsel auf nachhaltigen Sprit und effizientere Motoren im Jahr 2026 zu spät. Wie bewerten Sie seine Kritik? Ich will das nicht als Kritik verstehen. Ich sehe das als positiven Anstoß von jemandem, der sich ernsthaft Gedanken um die Zukunft macht. Ich habe mit ihm darüber unzählige Male gesprochen. Für mich ist das konstruktive Kritik. Wenn jemand die Formel 1 um des Kritisierens Willen kritisiert, ist mir das egal. Kons­truktive Kritik nehme ich mir zu Herzen. Aber wir müssen realistisch bleiben. Die Formel 1 lebt den Nachhaltigkeitsgedanken längst und gibt auch in Zukunft den richtigen Weg vor. Wir haben seit 2014 die mit Abstand effizientesten Antriebseinheiten. Wir planen mit nachhaltigem Benzin, ein Schritt, der großen Einfluss auf die globale Mobilität und Automobilindustrie haben wird. Und gleichzeitig drängen wir die Promoter der Formel 1, die Rennen CO2-neutral zu veranstalten.

Volkswagen-Einstieg in die Formel 1 "wäre großartig"

Der Volkswagen-Konzern hat am neuen Regelwerk mitgewirkt. Was würde Ihnen ein Einstieg bedeuten? Ein Einstieg wäre großartig, aber ich kann nicht im Namen von VW sprechen. Unser nachhaltiges Benzin, das wir parallel zu neuen Hybridmotoren mit höherem Elektroanteil (ca. 350 kW; Anm. d. Red.) einsetzen werden, kann ihnen einen zweiten Weg neben der Elektromobilität eröffnen.

Könnte auch das ein Türöffner für einen deutschen GP werden? Ich hoffe, dass das ein zusätzliches, positives Element werden kann. Aber wir haben ja jetzt auch schon Mercedes, die den Konstrukteurs-WM-Titel gewonnen haben und die Formel 1 seit 2014 dominieren. Acht Herstellertitel in Folge, das hat niemand zuvor geschafft. Eine großartige Leistung. Aber alles, was das Interesse der Deutschen steigert, ist willkommen.

Domenicali über Mich Schumacher: "Hoffe wirklich, dass der neue Haas ihm die Chance gibt, sein Talent zu zeigen"

Was erwarten Sie in Zukunft von Mick Schumacher? Mick macht seinen Job sehr gut. 2021 hat er allerdings darunter gelitten, dass er kein Auto hatte, mit dem er seine Fähigkeiten unter Beweis stellen konnte. Ich hoffe wirklich, dass der neue Haas ihm die Chance gibt, sein Talent zu zeigen.

Würden Sie seinen berühmten Namen auch gerne wieder im Ferrari sehen? (Lacht). Ich hatte ja das Privileg mit Michael bei Ferrari zu arbeiten. Und natürlich wäre Mick im Ferrari ein großartiger Ausblick auf die Zukunft. Aktuell hat Ferrari mit Charles Leclerc und Carlos Sainz zwei fantastische und auch noch junge Fahrer. Aber wenn Mick bereit ist und sich ihm eine Möglichkeit bietet, wird er sie ergreifen.