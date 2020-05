Formel 1 will die Budget-Obergrenze noch einmal senken - "Müssen Kosten reduzieren"

Die Formel 1 steuert auf eine weitere Senkung der Budgetobergrenze zu. „Die Details werden den Teams in den kommenden Tagen zugestellt“, erklärte Formel-1-Direktor Ross Brawn am Montag im britischen Sender Sky Sports. Trotz andauernder Kritik vor allem von Ferrari peilt die Motorsport-Königsklasse nun statt der ursprünglich geplanten 175 Millionen US-Dollar (160,9 Millionen Euro) noch einmal 30 Millionen US-Dollar (27,5 Millionen Euro) weniger vom kommenden Jahr an.