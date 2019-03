Formel 1: Charles Leclerc holt Pole Position in Bahrain - Vettel Zweiter

Sebastian Vettels Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc hat sich überraschend die Pole Position für das Formel-1-Rennen in Bahrain gesichert. Der 21 Jahre alte Nachfolger von Kimi Räikkönen verwies am Samstag in Sakhir seinen deutschen Stallrivalen auf den zweiten Platz und steht zum ersten Mal in einem Grand Prix ganz vorne. Mercedes-Pilot Lewis Hamilton landete auf dem 5,412 Kilometer langen Wüstenkurs hinter den beiden Ferraris nur auf Position drei. Australien-Auftaktsieger Valtteri Bottas wurde im zweiten Mercedes Vierter.