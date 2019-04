Lewis Hamilton gewinnt 1000. Formel-1-Rennen - Sebastian Vettel wird Dritter

Lewis Hamilton hat das 1000. Rennen in der Geschichte der Formel 1 gewonnen. Der fünfmalige Weltmeister und Titelverteidiger siegte am Sonntag beim Großen Preis von China vor seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas. WM-Herausforderer Sebastian Vettel kam im Ferrari auf den dritten Platz und wartet in dieser Saison weiter auf den ersten Sieg.Vettels Stallrivale Charles Leclerc wurde Fünfter, noch vor den Monegassen schob sich Max Verstappen im Red Bull. Nico Hülkenberg musste wegen eines Defekts an seinem Wagen vorzeitig aufgeben.