Formel-1-Comeback geplatzt: Saison 2020 ohne Rennen in Hockenheim - Nürburgring als Ersatz?

Die Formel 1 fährt in diesem Jahr nicht auf dem Hockenheimring. Dies erklärte Veranstalter Jorn Teske am Donnerstag. „Wir haben immer versucht, eine Lösung zu finden. Wir sind aber immer bei unserer Maßgabe geblieben, dass wir nicht auf Kosten sitzen bleiben dürfen“, sagte Teske. „Wir sind am Ende nicht zusammengekommen.“