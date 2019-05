Formel 1 kehrt nach 35 Jahren nach Holland zurück - Zandvoort-Comeback dank Verstappen-Hype

Während der Deutschland-Grand-Prix mit Blick auf 2020 noch nicht in trockenen Tüchern ist (dieses Jahr wird vom 26. bis 28. Juli am Hockenheimring gefahren), dürfen sich die holländischen Formel-1-Fans auf ein Heimrennen freuen. Spätestens am kommenden Wochenende soll die Rückkehr in den F1-Terminkalender im Rahmen der Jumbo Racing Days in Zandvoort offiziell verkündet werden.

Zuletzt gingen die Boliden in der an der Ostsee gelegenen Stadt im Jahr 1985 an den Start - also zum vereinbarten Comeback vor 35 Jahren. Damals konnte Niki Lauda das Rennen für sich entscheiden, auf den Plätzen zwei und drei landeten Alain Prost und die verstorbene Legende Ayrton Senna.

Verstappen-Hype macht Zandvoort-Rückkehr möglich

Ein nicht unerheblicher Grund für die Zandvoort-Rückkehr dürfte die Performance von Max Verstappen in den vergangenen Jahren gewesen sein, der gerade zu Beginn seiner F1-Karriere einen großen Hype in seinem Heimatland ausgelöst hatte. Die vergangene Saison schloss der Niederländer in der Fahrerwertung auf Platz vier ab, 2019 ist er als aktueller Gesamtdritter ebenfalls auf Kurs.

Zuletzt konnte Verstappen beim Großen Preis von Spanien aufs Podium fahren. Ausgerechnet dieses Rennen in Barcelona könnte im kommenden Jahr für Zandvoort weichen, die endgültige Entscheidung steht allerdings noch aus.

