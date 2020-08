Trotz hoher Corona-Fallzahlen in Russland: Formel-1-Rennen in Sotschi soll vor 30.000 Fans stattfinden

Der große Preis von Russland könnte am 27. September als erstes Rennen der laufenden Formel-1-Saison wieder vor Zuschauern ausgetragen werden. Beim Grand Prix in Sotschi gehen die russischen Veranstalter von 30.000 bis 32.000 Fans aus . Die Haupttribünen sollen zur Hälfte besetzt werden. Das erklärte Geschäftsführer Alexej Titow autosport.com. Nach drei Monaten Stillstand sei der Ticketverkauf langsam angelaufen.

"Dieser Grand Prix wird ganz sicher nicht wie sonst. Ja, wir werden Zuschauer haben, aber es wird keine Besichtigung der Boxengasse geben. Es wird keine Autogrammstunden geben", erklärte Titow weiter. Dennoch bleiben Zweifel, ob eine so frühe Rückkehr von Fans vertretbar ist. Russland gilt nach wie vor als eines der am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Länder der Welt. Seit April wurden jeden Tag mindestens 5.000 neue Fälle registriert. Auf eine Million Einwohner kommen fast 6.200 gemeldete Fälle - das sind weit mehr als in Österreich oder selbst Großbritannien.