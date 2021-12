Die Formel-1-Krönung steht bevor. Beim Großen Preis von Abu Dhabi entscheidet sich, wer in diesem Jahr nach einem mitreißenden Zweikampf zwischen Herausforderer Max Verstappen und Titelträger Lewis Hamilton die Weltmeisterschaft gewinnt. Beide werden an diesem Sonntag (14 Uhr) nebeneinander aus der ersten Reihe starten. Verstappen sicherte sich am Samstag die Pole Position in seinem Red Bull vor Hamilton im Mercedes

