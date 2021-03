Formel-1-Debüt am Sonntag: Mick Schumacher will "nicht extrem aggressiv reingehen"

Mick Schumacher will bei seinem Renndebüt in der Formel 1 keine "Dummheiten" machen. Der 22 Jahre alte Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher sprach am Donnerstag im Fahrerlager des Großen Preises von Bahrain über seine Herangehensweise für sein Debüt: "Es wird nicht so sein, dass ich versuche, extrem aggressiv reinzugehen." Ziel sei es, mit dem unterlegenen Haas-Rennwagen am Sonntag (17.00 Uhr/Sky) in der Wüste von Sakhir ins Ziel zu kommen.

