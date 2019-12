Noten für Vettel, Hamilton & Co: Das Abschluss-Zeugnis der Formel-1-Fahrer für die Saison 2019

SPORT BUZZER-Redakteur Sönke Gorgos hat alle 20 Fahrer der Formel 1 2019 in einer Einzelkritik und mit Schulnoten bewertet. Wer konnte sich besonders auszeichnen, wer enttäuschte auf ganzer Linie? Die Ergebnisse gibt es in der nachfolgenden Bildergalerie.

Vettel und Hülkenberg enttäuschen - die Glanzlichter der Formel 1 setzen andere

Die Saison 2019 war auch für den zweiten Deutschen eine sehr schwierige: Nico Hülkenberg musste nicht nur seine Rolle als Renault-Platzhirsch an Daniel Ricciardo abtreten, sondern verlor auch sein Cockpit für die kommende Saison. Er wird 2020 nicht mehr in der Königsklasse des Motorsports vertreten sein, eine Rückkehr in Zukunft ist mehr als ungewiss. Immerhin: Beim letzten Rennen in Abu Dhabi wurde der Emmericher zwar nur Zwölfter, aber als Fahrer des Tages ausgezeichnet - quasi als "Abschieds-Geschenk" der Fans.