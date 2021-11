Formel 1: Entscheidung nach Anhörung zu Mercedes-Protest gegen Red-Bull-Pilot Verstappen am Freitag

Im Fall des Protests des Formel-1-Teams Mercedes gegen eine Entscheidung der Rennkomissare beim Grand Prix zuletzt in Brasilien zugunsten von Red-Bull-Fahrer Max Verstappen lässt eine Entscheidung weiter auf sich warten. Nach einer Anhörung am Donnerstagabend mit Mitgliedern beider Rennställe am Rande des Großen Preises von Katar in Doha werden die Stewards die Angelegenheit weiter prüfen. Eine Entscheidung soll am Freitag veröffentlicht werden, teilte ein Sprecher des Motorsport-Weltverbands FIA mit.

Anzeige