Formel 1: Der Teamcheck von Marc Surer - Red Bull "leichter Favorit", Mercedes und Hamilton nie zu unterschätzen

Die neue Formel-1-Saison öffnet am Sonntag (17.00 Uhr/Sky) auf dem Bahrain International Circuit ihre Pforten. Zehn Teams gehen 2021 an den Start. Die spannendste Frage vor dem Auftakt lautet: Wird die Dauer-Dominanz von Mercedes nach sieben Titeln in der Fahrerwertung in Folge (sechs von Siebenfach-Campion Lewis Hamilton, einer von Nico Rosberg) in diesem Jahr durchbrochen? Nach Einschätzung des Schweizer Ex-GP-Piloten und heutigen TV-Experten Marc Surer geht diesmal Red Bull um Bahrain-Polesetter Max Verstappen als "leichter Favorit" ins Rennen - wenngleich Hamilton und Mercedes trotz eines Balanceproblems in den Tests nie zu unterschätzen seien.

