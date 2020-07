Formel 1: Der Teamcheck von Marc Surer - Mercedes "großer Favorit", Red Bull "nicht weit weg"

Für den Schweizer Ex-GP-Piloten und heutigen TV-Experten Marc Surer heißt der WM-Favorit vor dem Saisonstart der Formel 1 am Sonntag in Österreich wieder Lewis Hamilton, "schon allein deshalb, weil der Mercedes auch diesmal wieder so gut geht." Was den Briten, der in diesem Jahr den Rekord von Michael Schumacher mit sieben WM-Titeln jagt, am ehesten in Bedrängnis bringen könnte: "Wenn der Red Bull, der im Moment am nächsten dran zu sein scheint, wirklich gut geht, so dass Max Verstappen tatsächlich in Schlagdistanz kommt, dann ist er teamintern nicht in einer ganz so eindeutigen Nummer-1-Position."