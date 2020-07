FIA-Chef Jean Todt über Formel-1-Rückkehr ohne Zuschauer: "Es ist seltsam"

Weltverbandspräsident Jean Todt hat die Bemühungen der Formel 1 um einen Neustart gelobt. "Das ist eine außerordentliche Leistung", sagte der Franzose am Samstag vor dem Saisonauftakt der Rennserie in Österreich. Die Verantwortlichen hätten "Tag und Nacht" gearbeitet, um die Rückkehr der Formel 1 als erster internationaler Sport in der Corona-Pandemie zu ermöglichen, fügte Todt bei einer Medienrunde in Spielberg hinzu.