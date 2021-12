Beim Formel-1-Finale in Abu Dhabi: Die Wege für Max Verstappen und Lewis Hamilton zum Titel

Tag der Entscheidung in Abu Dhabi. Max Verstappen auf der Pole Position, Lewis Hamilton daneben. Die punktgleichen WM-Rivalen kämpfen am Sonntag (14 Uhr, Sky) am Ende eines packenden Zweikampfs um den WM-Titel in der Formel 1 Seite an Seite – und wie im Klassement mit einem leichten Vorteil für Verstappen. 9:8 Siege lautet die Bilanz in diesem Jahr vor dem 22. und letzten Rennen. Heißt für Hamilton: Er muss mit seinem Mercedes vorbei an Verstappens Red Bull.

