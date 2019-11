Kein Formel-1-Cockpit: Mick Schumacher bleibt Formel-2-Pilot bei Prema - Das Ziel ist der Aufstieg

Mick Schumacher wird auch in der kommenden Saison für das Prema-Team in der Formel 2 fahren und erwartet einen Leistungssprung von sich. "Ich glaube, es wird mir nächstes Jahr leichter fallen, weil ich das Auto kenne, die Strecken kenne und weiß, was für ein Ablauf an so einem Wochenende passieren wird", sagte der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher am Donnerstag vor dem Saisonfinale der höchsten Nachwuchsklasse in Abu Dhabi.