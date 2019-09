Formel-1-Team ohne Hauptsponsor: Haas und Rich Energy trennen sich

Das ist ein echter Schlag für Haas: Das Hinterbänkler-Team der Formel 1 steht schon ab dem nächsten Rennen in Singapur ohne Hauptsponsor da. In einem offiziellen Team-Statement am Montagnachmittag hat der US-Rennstall mitgeteilt, dass sich das Team gemeinsam mit dem Energy-Drink-Hersteller Rich Energy auf eine Vertragsauflösung geeinigt habe. Als Begründung gibt der Rennstall um Boss Günther Steiner einen "Restrukturierungsprozess" bei dem Brause-Konzern an.