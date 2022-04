"Einer der größten Klubs der Welt": Formel-1-Star Hamilton erklärt mögliches Chelsea-Investment

Lewis Hamilton hat seine Beteiligung an einer möglichen Übernahme des FC Chelsea auch mit seiner früheren Fußball-Leidenschaft erklärt. Als er jung gewesen sei, habe er mit den Jungs um die Ecke Fußball gespielt, erzählte der 37 Jahre alte Formel-1-Rekordweltmeister am Freitag in Imola. Er sei Fußball-Fan seit seiner Kindheit, betonte der Brite, der sich als Investor an einem Konsortium beteiligt, das den englischen Fußballklub übernehmen will.

Anzeige