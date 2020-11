Formel 1 veröffentlicht vorläufigen Rennkalender 2021: Rekord-Anzahl an Rennen – kein Deutschland-GP

Nach dem Corona-Notjahr will die Formel 1 die nächste Saison mit einem Rekordkalender angehen. In dem provisorischen Plan, den die Motorsport-Königsklasse am Dienstag für das Jahr 2021 veröffentlichte, sind 23 Rennen vorgesehen - so viele wie noch nie. In Deutschland wird dabei nach dem überraschenden Gastspiel auf dem Nürburgring in dieser Weltmeisterschaft nicht Station gemacht.

Der Auftakt soll wie immer im australischen Melbourne stattfinden - es wird zugleich das Debüt für Sebastian Vettel bei Aston Martin nach dem seit Monaten feststehenden unrühmlichen Abschied von Ferrari Ende 2020. Termin für den Saisonauftakt ist der 21. März 2021. In diesem Jahr war der Grand Prix in "Down Under" kurz vorher abgesagt worden. Das Saisonende ist für den 5. Dezember 2021 in Abu Dhabi geplant. Eine Woche vorher soll die Motorsport-Königsklasse ihre Premiere in Saudi-Arabien feiern, was bereits für Diskussionsstoff sorgte. Offen ist das Vietnam-Debüt. Laut BBC soll es dort kein Rennen geben, der Termin - 25. April - ist im Plan eingetragen, ein Rennen muss aber erst noch bestätigt werden.