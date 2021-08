Formel-1-Kalender schrumpft: Kein Ersatz für das abgesagte Rennen in Japan

Für das abgesagte Formel-1-Rennen in Japan gibt es in diesem Jahr keinen Ersatz. Wie die Rennserie am Samstag bekanntgab, schrumpft der Rekordkalender von 23 auf 22 Rennen. Darüber hinaus wurde mitgeteilt, dass die Großen Preise von Mexiko und Brasilien zeitlich verlegt werden. Trotz der schwierigen Corona-Situation in diesen Ländern wird weiterhin an den Events festgehalten. Sie sollen nun nacheinander am 7. und 14. November stattfinden. Auch in der Türkei soll gefahren werden, der Grand Prix wurde um eine Woche auf den 10. Oktober verlegt.

