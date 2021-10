WM-Showdown, Reglement-Kritik und Alonso-Ermahnung: Thesen zum Formel-1-Monat – mit Norbert Haug

Dieser Titelkampf ist an Spannung kaum zu überbieten: Auch nach 17 gefahrenen Rennen lässt sich im Duell zwischen WM-Leader Max Verstappen und Verfolger Lewis Hamilton noch kein echter Favorit erkennen. Für heutige Formel-1-Verhältnisse mickrige zwölf Punkte trennen die Rivalen vor den letzten fünf Rennwochenenden, von denen gleich drei (Mexiko, Brasilien und Katar) im November ausgetragen werden. Und trotzdem: Wenn der niederländische Red-Bull-Star seine Top-Form halten kann und auch das Auto durchhält, kann ihm auch Hamilton den Titel nicht mehr nehmen – oder? Anzeige

Der SPORTBUZZER, das Sport­portal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), hat dem ehemaligen Mercedes-Motor­sport­chef Norbert Haug diese These vorgelegt – und noch vier weitere. So äußert sich der 68-Jährige, der die Karrieren der jeweils sieben­maligen (Rekord-)Welt­meister Lewis Hamilton und Michael Schumacher von Beginn an begleitet und mit beiden als Sport­chef erfolg­reich gearbeitet hat, auch über das Formel-1-Reglement, das in der Saison-Schlussphase für ziemlich viele Startplatzstrafen wegen unerlaubter Motorenwechsel sorgt. Auch die Sprintrennen, von denen es 2022 deutlich mehr geben soll, und die jüngsten Leistungen von Fernando Alonso sind Themen der aktuellen Kolumne.

These 1: Wenn Max Verstappen so weiterfährt und das Auto durchhält, kann ihm in dieser Form keiner mehr den Titel nehmen.

Haug: "Ich bin keineswegs der Rufer im Wald, aber diese These erscheint mir zu gewagt: Ein Ausfall für Verstappen und ein Sieg von Hamilton würden aus augenblicklich zwölf Punkten Rückstand 13 Punkte Vorsprung für Hamilton nach dem nächsten Rennen in Mexiko machen. Nicht, dass ich diese Prognose für den Rennausgang abgeben möchte, aber ein Spaziergang im Park wird das WM-Finale für Verstappen bestimmt nicht werden. Man kann die Formel-1-Weltmeisterschaft mit einem Punkt Vorsprung gewinnen und mit einem Punkt Rückstand verlieren, wie wir es 2008 und 2007 mit Lewis Hamilton erlebt haben. Und Niki Lauda reichte 1984 sogar ein halber Punkt Vorsprung zum Titelgewinn. Alles ist offen, wenn Verstappen zweimal hintereinander Zweiter wird und Hamilton zweimal hintereinander gewinnt, ist Verstappens Vorsprung futsch. Nur eines ist sicher: Ende nächsten Monats, bei unserer nächsten Kolumne, wird sich der Nebel um die treffsichere WM-Prognose weitgehend – oder auch ganz – gelichtet haben …"

These 2: Mercedes und Lewis Hamilton leisten sich in dieser Saison für ihre Verhältnisse außergewöhnlich viele taktische Unzulänglichkeiten.

Haug: "Souverän vorausfahren ist schwierig genug und dazu die entsprechende Basis fortgehend abzusichern nicht minder. Noch schwieriger und noch herausfordernder ist es aber, unter extremem Druck eines ebenbürtigen oder teilweise gar überlegenen Gegners ein ums andere Mal die mögliche Bestleistung abzuliefern. Und ich kann Mercedes hierbei nicht kritisieren. Red Bull ist ein Superteam mit allen technischen, finanziellen und personellen Voraussetzungen für Siege und Titel. Gewonnen hat es seit 2013 allerdings keine Weltmeisterschaft, was zweierlei zeigt: erstens, wie anspruchsvoll es ist, den WM-Titel zu holen, und zweitens, wie perfekt das Mercedes-Team und insbesondere Fahrer Lewis Hamilton seit einer halben Ewigkeit gearbeitet haben. Da verlernt man nicht so schnell, wie’s geht. Und als Jäger wird Hamilton noch motivierter sein als in seiner angestammten Rolle als der Gejagte."



These 3: Wenn in einer Saison fast jeder Fahrer eine Startplatzstrafe wegen eines unerlaubten zusätzlichen Motorenwechsels erhält, stimmt irgendwas mit dem Reglement nicht.

Haug: "Genau. Dieses Strafen-Reglement ist weder team- noch – das ist noch schlimmer – zuschauerfreundlich. Ich bin sicher, man hat das erkannt und wird es ändern. Keep it simple: Der Sport muss von Ingenieuren für Zuschauer gemacht sein und nicht von Ingenieuren für Ingenieure. Was auf der Rennstrecke abgeht, sollte selbsterklärend und spannend sein. Und wenn, wie beim letzten Rennen in Austin, dem Siebtplatzierten nach 16 Runden 32 Sekunden zum Spitzenreiter fehlen, ist der Weg zur Spannung im ganzen Feld noch weit. Zum Glück erledigen dies Hamilton und Verstappen in dieser Saison an der Spitze meist im Alleingang."

These 4: Mehr Sprintrennen, wie die Formel 1 sie für 2022 plant, würden die Rennwochenenden verwässern.

Haug: "Das sehe ich anders. Die Sprintrennen haben durchaus Ihren Reiz, allerdings sollte – wie hier bereits vorgeschlagen – ein Weg gefunden werden, wie die Top Ten dieser Sprintrennen Punkte erhalten."

These 5: Renn-Oldie Fernando Alonso gehört zu den positiven Überraschungen dieser F1-Saison, auch wenn die Ergebnisse zuletzt ausblieben.