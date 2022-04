Formel-1-Komission schlägt vor: Sechs statt drei Sprint-Rennen 2023

Die Zahl der Sprintrennen in der Formel 1 soll in der kommenden Saison von bisher drei auf sechs erhöht werden. Das ist eines der Ergebnisse eines Treffens der Formel-1-Kommission am Dienstag in London. Final muss diese Änderung aber noch vom Motorsportweltrat beschlossen werden. Anzeige

Der Weltverband FIA will zunächst noch prüfen, welche Auswirkungen die Änderungen auf das Personal an der Strecke hätte. Unklar ist noch, bei welchen Rennen es am Samstag vor den eigentlichen Großen Preisen einen Sprint geben wird. Derzeit gibt es noch keinen Rennkalender für 2023.