Kommentar zum Formel-1-Finale: Die FIA und Rennleiter Michael Masi sind die Verlierer

Bis jetzt hat das denkwürdige Formel-1-Finale von Abu Dhabi vor allem zwei Verlierer: Den Automobil-Weltverband FIA und Rennleiter Michael Masi, der in einer kritischen Situation wieder einmal sehr ungeschickt agierte. Das über 100 Seiten dicke Regelbuch der Formel 1 ist kompliziert, mit Paragraphen, die sich zum Teil gegenseitig aufheben oder überstimmen. Das lässt oft verschiedene Lösungen zu, nach den Buchstaben des Gesetzes alle korrekt. Aber irgendwie hat Masi das Talent, immer genau die kontroverseste zu wählen.

Dass der Sieger und neue Weltmeister Max Verstappen heißt, ist sportlich absolut in Ordnung. Nicht falsch verstehen: Nach so einer Saison hätten beide, Verstappen und Lewis Hamilton, den Titel verdient gehabt. Der Niederländer lag nach vielen Statistiken, Siegen, Pole-Positions, Führungsrunden,vorn, ist wohl auch der schnellste Mann im Feld, aggressiv und kompromisslos.Der Brite konnte auf seine riesige Erfahrung mir bereits sieben WM-Titeln im Rücken bauen. Auch er fuhr viele beeindruckende Rennen, war immer wieder dann am stärksten, wenn er schon mit dem Rücken zur Wand stand.

Am Ende hatte Verstappen ein bisschen mehr Glück. Man könnte auch sagen, das Glück wandte sich ihm zu. Als ausgleichende Gerechtigkeit. Denn im Laufe der Saison war es eher Hamilton hold. Verstappen verlor unverschuldet viele Punkte, etwa durch den Reifenschaden in Baku und den Abschuss durch Valtteri Bottas in Ungarn. Hamilton rettete nach dem eigenen dicken Patzer in Imola ein Rennabbruch.