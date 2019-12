Bericht: Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton verhandelt mit Ferrari - Ersatz für Sebastian Vettel?

Die kommende Formel-1-Saison könnte die letzte für Lewis Hamilton bei Mercedes sein. 2020 läuft der Vertrag des Engländers, ebenso wie die Kontrakte zahlreicher anderer Fahrer, aus. Nach Informationen der italienischen Zeitung Gazzetta dello Sport soll Hamilton bereits über einen Teamwechsel stehen - und ausgerechnet mit Mercedes-Rivale Ferrari verhandeln.

Nach Angaben der Zeitung soll sich der Brite bereits zweimal mit Fiat-Präsident John Elkann getroffen haben. Elkann gehört zum Agnelli-Clan, der auch die Mehrheit an Ferrari besitzt. In der kommenden Saison startet das traditionsreiche Team aus Italien noch mit Charles Leclerc und Sebastian Vettel, dessen Vertrag ebenfalls 2020 ausläuft. Seit seinem Wechsel zu Ferrari 2015 kam Vettel in der Fahrerwertung nie über den zweiten Platz hinaus. Kimi Räikkönen war 2007 der letzte Pilot, der in einem Ferrari eine Weltmeisterschaft gewinnen konnte. Ferrari war letztmals 2008 Konstrukteurs-Weltmeister.

Mercedes-Chef Wolff: "Null Probleme" damit

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hätte jedenfalls Verständnis für Verhandlungen seines Top-Piloten mit Formel-1-Rivale Ferrari. "Jeder muss Karriere-Optionen ausloten und die beste Entscheidung für sich treffen", sagte Wolff am Rande des Grand Prix von Abu Dhabi. Er habe "null Probleme" damit. "Ein Rennfahrer will immer versuchen, in dem schnellstmöglichen Auto zu sitzen und das schnellstmögliche Auto wird immer versuchen, den besten Rennfahrer zu haben."

Vor dem letzten Rennen der Saison 2019 in Abu Dhabi steht Lewis Hamilton bereits als Weltmeister fest - der fünfte WM-Titel für den 34-Jährigen im Cockpit von Mercedes. Der deutsche Rennstall war in diesem Jahr so dominant wie selten zuvor. 14 von bislang 20 Rennen gingen an die Mercedes-Piloten Hamilton und Valtteri Bottas - Ferrari gewann nur drei Rennen.