Formel 1: Lewis Hamilton sichert sich die Pole im letzten Rennen der Saison - Ferrari enttäuscht

Zum Abschluss der Saison in der Formel 1 beim Grand Prix von Abu Dhabi sind die Entscheidungen in der Saison 2019 bereits gefallen. Titelverteidiger Lewis Hamilton steht als Weltmeister bereits fest, auch der Konstrukteurs-Titel ist Mercedes nicht mehr zu nehmen. Trotzdem ließen die Silberpfeile auch in Abu Dhabi nicht nach und sicherten sich im Qualifying die beiden Spitzenpositionen.