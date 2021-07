Formel-1-Weltmeister bleibt: Lewis Hamilton verlängert Vertrag bei Mercedes um zwei Jahre

" Wir haben gemeinsam sehr viel erreicht , aber wir können noch viel mehr erreichen, sowohl auf als auch neben der Strecke", sagte Hamilton und ergänzte mit Blick auf umfassende Regeländerungen in der Formel 1 im kommenden Jahr: " Wir stehen am Anfang einer neuen Fahrzeug-Ära , die gleichzeitig herausfordernd und aufregend sein wird, und ich kann es kaum erwarten, herauszufinden, was wir noch alles gemeinsam erreichen werden."

Dass sich Hamilton einem anderen Team in der Formel 1 anschließt, galt aber ohnehin als äußerst unwahrscheinlich. Sechs seiner sieben WM-Titel gewann Hamilton für Mercedes und könnte in dieser Saison als erster Formel-1-Pilot überhaupt zum achten Mal Champion werden. Das könnte jedoch schwer werden. Vor dem neunten von 23 Saisonläufen an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky) in Österreich liegt er in der Gesamtwertung mit 18 Punkten Rückstand hinter Max Verstappen auf dem zweiten Platz.