Formel 1: Lewis Hamilton krönt sich in Austin erneut vorzeitig zum Weltmeister

Lewis Hamilton ist zum sechsten Mal Weltmeister der Formel 1. Dem Mercedes-Fahrer genügte am Sonntag beim Großen Preis der USA ein zweiter Platz, um vorzeitig den Titel zu gewinnen. Sein letzter verbliebener Konkurrent, Teamkollege Valtteri Bottas, half auch der Sieg nicht, um die Entscheidung noch einmal zu vertagen. Der Brite Hamilton ist in den verbleibenden beiden Saisonläufen bei nun 67 Punkten Vorsprung auf den Finnen Bottas nicht mehr von der Spitze der Gesamtwertung zu verdrängen. Dem 34-Jährigen fehlt damit nur noch ein Titel zur Bestmarke von Rekordchampion Michael Schumacher. Den Rennerfolg in Texas sicherte sich Bottas, der vom ersten Startplatz in den Grand Prix gegangen war, nach langem Kampf. Er zog erst vier Runden vor Schluss an Hamilton vorbei. Dritter wurde der Niederländer Max Verstappen im Red Bull.

Frühes Vettel-Aus: "Weiß nicht, was passiert ist"

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel ist hingegen vorzeitig ausgeschieden. In der achten von 56 Runden brach am Ferrari des Heppenheimers ohne erkennbaren Grund offenbar die Radaufhängung an der Hinterachse. Der 32-Jährige musste seinen Wagen anschließend sofort neben der Strecke abstellen. „Ich weiß nicht, was passiert ist“, funkte Vettel seinem Rennstall an die Box. Bereits zuvor hatte der Hesse über technische Probleme an seinem Auto geklagt. Vettel war von Startplatz zwei ins Rennen gegangen und nach den ersten Umläufen schnell auf Rang sieben zurückgefallen.

Weltmeister Hamilton ist längst das Gesicht der Königsklasse des Motorsports. Im Silberpfeil ist der 34-Jährige zum prägenden Piloten seiner Generation geworden, vor dem auch die größten Bestmarken des siebenmaligen Champions Michael Schumacher nicht sicher sind. „Man darf nicht vergessen, welche Leistung dahinter steckt, sowohl von seiner Seite als auch von Mercedes“, sagte Sebastian Vettel. „Er ist ein großartiger Fahrer, der auch persönlich die Geschichtsbücher des Sports umschreibt“, sagte Formel-1-Sportchef Ross Brawn.

Hamilton: "Ich habe den Gipfel noch nicht erreicht"

Jedes dritte Rennen seiner Formel-1-Karriere hat Hamilton gewonnen, die meisten Pole Positions erobert und auch Schumachers Rekord von 91 Grand-Prix-Siegen fest im Blick. Angesichts der ungebrochenen Stärke von Mercedes winkt 2020 Titel Nummer sieben. Und dann? Hamiltons Vertrag läuft Ende des nächsten Jahres aus. Eine Regelreform könnte das Kräfteverhältnis in der Formel 1 ändern - doch genau das will er verhindern und selbst dabei helfen. „Ich will ein Pionier in dieser neuen Ära sein“, sagte er im texanischen Austin. Das Ende scheint noch lange nicht gekommen, stattdessen will er immer mehr: „Ich genieße, was ich mache. Ich habe den Gipfel noch nicht erreicht.“

