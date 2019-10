Formel 1: Max Verstappen holt die Pole Position in Mexiko - Bottas crasht unmittelbar vor Schluss

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat die Pole Position für das Formel-1-Rennen in Mexiko erobert. Der Niederländer, der das Rennen bereits in den beiden Vorjahren gewonnen hatte, verwies am Samstag im Autódromo Hermanos Rodríguez das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Sebastian Vettel auf die Plätze zwei und drei.