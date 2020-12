Sexismus-Vorwürfe gegen neuen Schumacher-Kollegen Mazepin – Haas reagiert: "Abscheulich"

Der Formel-1-Rennstall Haas hat seinen künftigen Fahrer Nikita Mazepin für einen schweren Fehltritt in dessen Privatleben kritisiert und eine interne Aufarbeitung angekündigt. Das Team "duldet das Verhalten von Nikita Mazepin in dem kürzlich in seinen sozialen Medien veröffentlichten Video nicht", hieß es am Mittwoch in einem Tweet. Darüber hinaus sei "die Tatsache, dass das Video in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, für das Haas F1-Team abscheulich".

Anzeige