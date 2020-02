Mercedes schockt die Formel 1 mit technischer Neuerung - Fahrer wie Jetpiloten unterwegs

"Was ist DAS?", fragte sich die gesamte Formel 1, als am Donnerstag Aufnahmen aus dem Mercedes von Lewis Hamilton über die Bildschirme flimmerten. Da lenkte der Weltmeister beim Testauftakt in Barcelona nicht nur nach rechts oder links. Nein, zeitweise zog er das Lenkrad zu sich heran und drückte es wieder nach vorn – so wie Jetpiloten es mit ihrem Stick machen.