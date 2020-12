Hintergründe zum Formel-1-Debüt: Mick Schumacher tritt in große Fußstapfen

Selten macht die Bekanntgabe eines neuen Formel-1-Fahrers so große Schlagzeilen, vor allem dann nicht, wenn sie eigentlich keine große Überraschung mehr ist. Doch dass Mick Schumacher ab 2021 für das amerikanisch-italienische Haas-Team antreten wird, das wurde gleich einmal zum großen Medienereignis. Anzeige

Ein Vorgeschmack darauf, was den Sohn des siebenmaligen Weltmeisters Michael Schumacher auch in der Zukunft erwarten dürfte. Der Formel-3-Meister des Jahres 2018 und der Führende der Formel 2 in dieser Saison, der sich an diesem Wochenende in Bahrain den Titel holen will, tritt ein schweres Erbe an. Doch Mick Schumacher hat in seiner bisherigen Karriere gezeigt, dass er mit dieser Aufmerksamkeit und dem damit verbundenen Druck gut umgehen kann. Er hat seinen eigenen Weg gefunden, hat sich durch Leistung nach oben gekämpft – gegen viele Zweifel von außen gerade zu Beginn seiner Karriere. Sabine Kehm, die schon für Vater Michael arbeitete, leitet das Management, das ihn beraten, begleitet und gerade am Anfang stark abgeschirmt hat. So bekam Mick Zeit zum Reifen.

Sehr reif für einen 21-Jährigen ist er sicherlich, auch geprägt durch die familiären Umstände in den Jahren seines Aufstiegs. Das betont auch sein neuer Teamchef Günther Steiner. „Mick ist für sein Alter schon sehr weit, dabei auch ein sehr netter, höflicher junger Mann.“ Sportlich habe er sich seinen Platz auf jeden Fall verdient: „ Die Formel 2 hat in dieser Saison eines der besten Teilnehmerfelder überhaupt in ihrer Geschichte. Mick hat dort Rennen gewonnen, Podestplätze eingefahren und einige ziemlich große Talente ausgestochen.“

Schumacher fährt ab 2021 für das Haas-Team Was bisher in der Schumacher-Karriere auffiel: In jeder Nachwuchskategorie kamen die großen Erfolge immer erst im zweiten Jahr. Für den Ex-GP-Piloten Marc Surer ein Zeichen dafür, „das Mick vielleicht nicht das absolute große Naturtalent ist, das sofort als der absolute Überflieger auffällt. Dafür aber jemand, der besser lernt als viele andere. Jemand, der alle verfügbaren Informationen aufsaugen und dann entsprechend umsetzen kann. Und das ist in der heutigen Formel 1 vielleicht sogar wichtiger.“

Dass das auch jetzt in der Königsklasse so sein wird, will Mick zwar nicht als gegeben ansehen, aber er gibt sich trotzdem Zeit. Der Vertrag bei Haas läuft über mehrere Jahre, was im Formel-1-Jargon meist mindestens zwei Plusoptionen bedeutet. „Ich will mich als Fahrer weiterentwickeln. Ich will die ganzen Abläufe verinnerlichen. Ich bin einer, der gerne so viele Informationen wie möglich haben will. Ich arbeite intensiv mit den Technikern zusammen.“ Die wahrscheinlich größten Schwierigkeiten? „Die Formel 1 ist eine ganz andere Umgebung, mit erheblich mehr Fachkräften, das wird ungewohnt sein. Ich hoffe, ich kann mich schnell einarbeiten.“

Kaum Siegchancen für Schumacher Mit dem Druck, der auf jeden neuen Formel-1-Piloten zukommt, könne er vielleicht sogar leichter umgehen als andere, weil er das ja aus der Vergangenheit durch seinen Namen bestens kenne. Freilich müsse man speziell in Deutschland wohl Erwartungshaltungen dämpfen: „Wir werden nächstes Jahr sicher nicht um Siege mitfahren.“