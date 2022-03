"Mir geht es gut": Formel-1-Youngster Mick Schumacher meldet sich nach Unfall in Dschidda

Aufatmen bei allen Fans der Formel 1 : Die deutsche Motorsport-Hoffnung Mick Schumacher hat sich bei seinem schweren Crash am Samstag im Qualifying für den Grand Prix von Saudi-Arabien offenbar nicht schwerer verletzt. Nachdem schon der Chef seines Rennstalls Haas, Günther Steiner, vorsichtig Entwarnung gegeben hatte, meldete sich Schumacher noch am Abend aus einem Krankenhaus in Dschidda: "Ich wollte nur sagen, dass es mir gut geht", teilte der 23-Jährige über die Sozialen Netzwerke mit. "Danke für die lieben Nachrichten. Das Auto hat sich großartig angefühlt. Wir werden stärker zurückkommen."

Mit mehr als 250 Stundenkilometern war Schumacher seitlich in die Streckenbegrenzung gekracht. Sein Auto wurde quer über die Strecke geschleudert und kam dann schwer zerstört zum Stillstand. Es folgten bange Momente. Die Qualifikation auf dem ultraschnellen Stadtkurs am Roten Meer wurde sofort unterbrochen. "Wir hatten keinen Funkkontakt mehr", sagte Haas-Teamchef Steiner. Doch die erste Entwarnung folgte einige Minuten später nach einer ersten Untersuchung im medizinischen Bereich an der Strecke. Auch im Krankenhaus wurden später keine schweren Verletzungen festgestellt.

Am Sonntag beim Rennen auf dem Kurs in Dschidda (19 Uhr, Sky) wird der Sohn von Formel-1-Legende Michael dennoch nicht an den Start gehen. Das Haas-Team will "im Lichte des Vorfalls" nur den Dänen Kevin Magnussen auf die Strecke schicken. Es wäre wohl auch schwierig geworden, den weitgehend zerstörten Wagen von Schumacher noch rechtzeitig zu reparieren. In der Qualifikation am Samstag war er am Ende als 14. gewertet worden.