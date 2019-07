Formel 1: Millionenschaden bei Feuer in TV-Truck auf Hockenheimring

Im Abschlusstraining vor dem Qualifying zu seinem Heimrennen musste sich Ferrari-Pilot Sebastian Vettel unterdessen mit dem dritten Platz begnügen. Der 32 Jahre alte Heppenheimer hatte am Samstag einen Rückstand von 0,264 Sekunden auf seinen Ferrari-Stallrivalen Charles Leclerc, der in 1:12,380 Minuten die Bestzeit in der einstündigen Einheit vor der Qualifikation hinlegte. Zweiter auf dem Traditionskurs in Nordbaden wurde Max Verstappen im Red Bull.