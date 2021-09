Formel-1-Newcomer Mick Schumacher: Entscheidung für Motorsport fiel "in wenigen Sekunden"

Mick Schumacher hat die Entscheidung für eine professionelle Rennfahrer-Karriere "innerhalb von wenigen Sekunden" gemeinsam mit Vater Michael getroffen. "Das war 2011, auch auf der Kartbahn in Kerpen. Da saß ich mit Papa zusammen und wir haben uns beraten", sagte der 22 Jahre alte Sohn des Formel-1-Rekordchampions der Bild am Sonntag. Auf die Frage, ob er weiter nur als Hobby dem Rennfahren frönen oder unter Profi-Bedingungen fahren wolle, habe er damals in Windeseile geantwortet, "dass ich versuchen will, Motorsport zu meinem Beruf zu machen."

