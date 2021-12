Formel-1-Finale: Max Verstappen startet in Abu Dhabi von der Pole Position - Lewis Hamilton auf Platz zwei

Damit hat Verstappen beste Chancen auf seinen ersten Titelgewinn. "Das ist ein fantastisches Gefühl", sagte der Red-Bull-Star: "Das ist das, was wir wollten." Er nimmt den Großen Preis von Abu Dhabi an diesem Sonntag (14.00 Uhr MEZ/Sky) punktgleich mit Hamilton in Angriff und hat den Vorteil eines Saisonsieges mehr. Starten wird Verstappen zudem auf der schnelleren Gummimischung, die allerdings kürzer hält als die etwas härteren Reifen am Mercedes von Hamilton.