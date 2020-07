Formel 1: Racing Point wehrt sich gegen Renault-Vorwürfe - "Schlecht informierter Protest"

Überraschend erfolgreich ist der Rennstall Racing Point in die neue Formel-1-Saison gestartet. Sergio Perez belegte beim ersten Rennen in Österreich am vorvergangenen Wochenende Platz sechs, am zweiten Wochenende ebenfalls. Sein Teamkollege Lance Stroll, im ersten Rennen noch ausgefallen, landete auf Rang sieben. Konkurrent Renault will ausgemacht haben, woher die neue Stärke der Briten rührt: Der Racing Point RP 20 habe vom Auto des Vorjahres-Weltmeisters Mercedes abgekupfert. Die Franzosen haben bereits am Sonntagabend offiziellen Protest bei den Rennkommissaren eingelegt.