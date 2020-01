Formel 1: Red Bull verlängert bis 2023 mit Max Verstappen - WM-Titel als Ziel

Red Bull hat den Vertrag mit Fahrer Max Verstappen bis Ende 2023 verlängert. Das gab der Formel-1-Rennstall des österreichischen Milliardärs Dietrich Mateschitz am Dienstag bekannt. Verstappen belegte in der vergangenen Saison hinter dem sechsmaligen Weltmeister Lewis Hamilton und dessen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas den dritten WM-Rang.

FC Liverpool mit Rekord-Deal: Nike zahlt Jürgen Klopp & Co. künftig 93 Millionen Euro pro Jahr

Bayern-Kandidat Leroy Sané: ManCity-Trainer Pep Guardiola kündigt vorzeitiges Comeback an

Neuer Bayern-Vorstand Oliver Kahn kündigt Gespräche mit Manuel Neuer und Alexander Nübel an

Teamchef Christian Horner sprach von einer "fantastischen Neuigkeit" und sagte: "Max hat bewiesen, was ein Gewinn er für das Team ist." Verstappen stieg 2016 vom Tochter-Team Toro Rosso zu Red Bull auf. Im selben Jahr wurde der Niederländer mit 18 Jahren und 228 Tagen zum jüngsten Grand-Prix-Gewinner, als er den Großen Preis von Spanien in Barcelona gewann. Vergangene Saison fuhr er Siege in Österreich, Deutschland und Brasilien ein.