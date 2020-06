Offiziell: Keine Formel-1-Rennen in Aserbaidschan , Singapur und Japan in 2020

Im Notkalender für die Corona-Saison gibt die Formel 1 weitere Rennabsagen bekannt. Im Jahr 2020 gibt es demnach keinen Grand Prix in Aserbaidschan, Singapur und Japan . In einer am Freitagmorgen veröffentlichten Erklärung der Formel 1 heißt es: "Aufgrund der anhaltenden Herausforderungen von Covid-19 haben wir und unsere Veranstalter in Aserbaidschan, Singapur und Japan beschlossen, die Rennen für die Saison 2020 abzusagen."

Der Grand Prix von Aserbaidschan war ursprünglich für den 7. Juni geplant gewesen, wegen der Corona-Krise aber schon einmal verschoben worden. In Singapur hätte am 20. September gefahren werden sollen. Der Grand Prix von Japan war auf den 11. Oktober angesetzt gewesen.

"Gleichzeitig haben wir im überarbeiteten Kalender e rhebliche Fortschritte bei bestehenden und neuen Veranstaltern erzielt und wurden insbesondere durch das Interesse neuer Austragungsorte an der Ausrichtung eines Formel-1-Rennens in der Saison 2020 ermutigt", teilt die Formel 1 mit.

Den Auftakt machen zwei Rennen im österreichischen Spielberg am 5. und 12. Juli. Danach folgen Stationen in Budapest (19. Juli), zweimal Silverstone (2. und 9. August), Barcelona (16. August) sowie in Spa-Francorchamps (30. August) und Monza (6. September). Abgesagt wurden neben den Rennen in Aserbaidschan, Singapur und Japan bereits die Grand-Prix in Australien, Monaco und den Niederlanden.