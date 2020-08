BBC: Formel-1-Rennen in Hanoi nach Anstieg der Coronavirus-Fälle fraglich, Jerez und Istanbul denkbar

Ganz vom Tisch sei ein Großer Preis von Vietnam zwar noch nicht, man denke in der Formel 1 nun über weitere Rennen in Europa nach, meldete BBC unter Berufung auf Insider. Kandidaten sind demnach der Circuito de Jerez im spanischen Jerez de la Frontera und der Istanbul Park Circuit in der Türkei. In Istanbul fand von 2005 bis 2011 ein Großer Preis statt. Jerez war 1997 das letzte Mal Austragungsort eines Rennens, wird aber häufig als Teststrecke genutzt.