Formel-1-Rennen in Spa im Zeichen des verstorbenen Hubert - Leclerc gewinnt

Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat beim Großen Preis von Belgien den ersten Formel-1-Sieg seiner Karriere gefeiert. Einen Tag nach dem tragischen Unfalltod des französischen Nachwuchsfahrers Anthoine Hubert setzte sich der 21 Jahre alte Monegasse am Sonntag in Spa-Francorchamps durch. Weltmeister Lewis Hamilton aus Großbritannien landete vor Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas aus Finnland auf dem zweiten Rang. Sebastian Vettel musste sich im zweiten Ferrari mit dem vierten Platz zufriedengeben. Der 32-Jährige verlor in der WM-Gesamtwertung auf Spitzenreiter Hamilton weitere Punkte und bleibt nach dem 13. Saisonlauf nur Vierter. Das Formel-1-Rennen stand immer noch im Zeichen des Horror-Crashs, der die gesamte Motorsport-Szene erschüttert hatte.

"Wir fahren heute für Anthoine"

Die Formel 1 hielt vor dem Rennstart eine Schweigeminute ab und startete mit Logos in Gedenken an Hubert auf den Autos. Im Fahrerlager trugen zudem alle einen Trauerflor am Arm. Während der Formel-2-Sprint abgesagt wurde, stand der Grand Prix von Belgien am Sonntag nicht zur Debatte. „Genau wie für Anthoine, ist Racing unsere Passion und unser Traum. Also fahren wir heute für Anthoine. Heute und für immer werden wir ihn ehren“, twitterte die Rennserie: „Wir machen das mit schweren Herzen.“

„Das sind erschütternde Nachrichten“, sagte Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton. „Alle Fahrer riskieren ihr Leben, sobald sie auf die Strecke gehen. Das muss mit mehr Ernsthaftigkeit anerkannt werden“, schrieb der 34 Jahre alte Superstar in einem emotionalen Post bei Instagram und ergänzte: „Antoine ist für mich ein Held, weil er dieses Risiko eingegangen ist, um seine Träume zu verwirklichen.“ Es sei eine brutale Erinnerung, wie gefährlich dieser Sport noch immer sei, betonte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto: „Das ist auch der Grund, warum wir unermüdlich an der Erhöhung der Sicherheit arbeiten müssen.“ Red-Bull-Teamchef Christian Horner sagte: „Es ist auch eine Erinnerung daran, wie grausam Motorsport manchmal sein kann.“

Hubert verlor aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle

Die Motorsport-Königsklasse selbst hatte zuletzt vor vier Jahren den Tod von Hubert-Landsmann Jules Bianchi betrauert. Er war im Oktober 2014 in Japan verunglückt und erst Monate später an den schweren Verletzungen gestorben. Huberts Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag im Hauptrennen der Formel 2, in der seit diesem Jahr auch Mick Schumacher antritt. Um 17.07 Uhr verlor Hubert in einer unübersichtlichen Situation mit mehreren Fahrzeugen aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug vom Team BWT Arden. Er krachte nach der berühmten Kurve Eau Rouge in die Begrenzung und wurde mit seinem Wagen zurück auf die Strecke geschleudert. Dort raste mit voller Wucht der 20 Jahre alte Amerikaner Juan Manuel Correa in den querstehenden Wagen von Hubert.

Der Zustand von Correa ist stabil

Der Motorsport-Weltverband FIA erklärte, dass Hubert um 18.35 Uhr im medizinischen Zentrum an der Rennstrecke gestorben war. Er konnte nicht einmal mehr in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Zustand des in Ecuador geborenen Correa ist stabil. Er zog sich Brüche an beiden Beinen sowie eine kleinere Wirbelsäulenverletzung zu, wurde im nahen Lüttich operiert und befindet sich derzeit auf der Intensivstation. Er hatte keine Chance gehabt, dem Wagen von Hubert auszuweichen.

