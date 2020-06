Nach Aus von RTL: Formel 1 künftig wohl nur im Pay-TV - DAZN ohne Interesse

Nach dem Ende einer bemerkenswerten TV-Ära müssen sich die deutschen Formel-1-Fans umstellen. Ab der kommenden Saison läuft die wichtigste Motorsport-Serie nicht mehr live bei RTL , das einst mit Michael Schumachers Erfolgen Quotenrekorde einfuhr. Der neue Formel-1-Sender ist zwar noch nicht bekannt, aber vieles deutet darauf hin, dass sich im Rechtepoker ein Bezahlanbieter wie Sky durchgesetzt hat. Der Streamingdienst DAZN hat nach SPORT BUZZER-Informationen kein Interesse an den Übertragungen.

Zum Ende der am 5. Juli beginnenden Saison ist bei RTL nach 30 Jahren Schluss - die Rechtekosten sind nach Angaben des TV-Senders zu hoch. "Wenn Konkurrenten im Spiel sind, die bereit sind, das Doppelte zu bieten, muss man sich mit einem Ausstiegsszenario zwangsläufig auseinandersetzen“, sagte RTL-Sportchef Manfred Loppe am Sonntag. RTL-Geschäftsführer Jörg Graf kommentierte: "Der Wettbewerb um die TV-Rechte hat sich verändert, den Markt teils überhitzt und damit den durchaus ambitionierten, dennoch wirtschaftlich vertretbaren Rahmen verlassen, den wir uns gesteckt haben."

Der Free-TV-Sender geht davon aus, dass die Rennen vom kommenden Jahr an in Deutschland nur gegen Bezahlung zu sehen sind. "Sowohl etablierte als auch neue, nationale und internationale Player überbieten sich gegenseitig im Bestreben, Premium-Sportrechte exklusiv ins Pay-TV zu führen", heißt es bei RTL. Als Interessent gilt der Pay-TV-Sender Sky, der bis Ende des Jahres noch parallel zu RTL überträgt. Das deutsche Medienunternehmen, das zum US-Konzern Comcast gehört, wollte sich dazu am Sonntag nicht äußern. Sky war für 2018 aus der Formel-1-Berichterstattung nach über 20 Jahren ausgestiegen, kehrte aber 2019 wieder zurück.