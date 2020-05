Konzept bestätigt: Formel-1-Saison kann mit Doppelschlag in Österreich im Juli verspätet beginnen

Jetzt ist es amtlich: Die Formel-1-Saison 2020 kann verspätet beginnen - mit den anvisierten zwei Rennen in Österreich am 5. und am 12. Juli. Nach Angaben der Nachrichtenagentur APA gab das österreichische Gesundheitsministerium am Samstag grünes Licht für das Gesundheitskonzept der Veranstalter in Spielberg, das den besonderen hygienischen Anforderungen in der Coronavirus-Pandemie Rechnung tragen soll.