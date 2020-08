Ferrari-Star Sebastian Vettel spricht über möglichen Mercedes-Wechsel: "Sehe ich nicht als Option"

Sebastian Vettel macht sich keine Illusionen über ein mögliches Mercedes-Cockpit für die kommende Formel-1-Saison. Weltmeister Lewis Hamilton hat noch keinen Vertrag bei den Silberpfeilen für 2021 . „Ich denke nicht, ich denke, er will weitermachen“, sagte Vettel am Donnerstag auf die Frage, ob er vor dem Hintergrund der noch ungeklärten Zukunft des Briten Mercedes als Option für nächstes Jahr ansehe. „Ich wäre überrascht, wenn er nicht weitermachen würde. Ich denke nicht, dass es da Eile gibt. Wenn er bleibt, bleibt er bei Mercedes“, befand Ferrari-Pilot Vettel. „Wenn nicht, hört er auf. Ich sehe das aber nicht als Option. “

Vettel muss Ferrari zum Jahresende verlassen. Mercedes hat am Donnerstag den Vertrag mit Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas für 2021 verlängert. Die Silberpfeile wollen aber auch mit dem britischen Weltmeister weitermachen. Vettel wird mit Racing Point, dem künftigen Aston-Martin-Werksteam, in Verbindung gebracht. „Von meiner Seite gibt es keine Neuigkeiten und nichts zu verkünden“, sagte der 33-Jährige. „Das Wichtigste ist, dass ich mit meiner Wahl glücklich bin. Die Zeit wird es zeigen, was die Wahl ist.“ Am Sonntag setzt die Formel 1 ihre Corona-Notsaison mit dem zweiten Grand Prix im englischen Silverstone binnen einer Woche fort.