Formel-1-Star-Sebastian Vettel: Gedankenspiele zur Zeit nach der Karriere

Sebastian Vettel sieht sich weder als Auslaufmodell, noch will er in „absehbarer Zeit“ zurücktreten. In einem Interview der Deutschen Presse-Agentur spricht der 32 Jahre alte Formel-1-Pilot aber auch über Gedanken an die Zeit nach der Rennfahrer-Karriere. „Ich finde es nicht gut, wenn man mit etwas aufhört, das so lebensbestimmend war und dann keinen Plan hat, wie es weitergehen soll. Ob der Plan auch der ist, den man umsetzt, ist eine andere Sache“, sagte der 32-Jährige, der seit 2007 in der Motorsport-Königsklasse fährt.