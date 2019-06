Formel 1: Vettel im Qualifying nur auf Platz zehn - Leclerc holt die Pole in Spielberg

Sebastian Vettel hat den nächsten schweren Rückschlag in der Formel-1-Weltmeisterschaft hinnehmen müssen. Der 31 Jahre alte Heppenheimer konnte am Samstag in der Qualifikation zum Großen Preis von Österreich im entscheidenden Durchgang wegen eines Defekts an seinem Wagen nicht mehr fahren und kam nicht über Platz zehn hinaus.