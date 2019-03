Ralf Schumacher über den WM-Traum von Vettel: "Beste Voraussetzungen geschaffen"

Mit einem erstaunlichen Vorsprung auf seinen Rivalen Sebastian Vettel ist Weltmeister Lewis Hamilton zur Bestzeit im Freitagstraining beim Formel-1-Saisonauftakt gefahren. Der britische Mercedes-Pilot war in Melbourne (Australien) fast neun Zehntelsekunden schneller als der deutsche Ferrari-Fahrer, der sich mit Platz fünf begnügen musste. „Ich mache mich nicht verrückt“, sagte Vettel. Das Qualifying steigt am Sonnabend um 7 Uhr, der Grand Prix am Sonntag um 6.10 Uhr (jeweils auf RTL und Sky).

Vor dem Auftakt blickt Ralf Schumacher auf die kommende Saison. Der 43-Jährige gibt bei Sky ab dem Start der neuen Saison den TV-Co-Kommentator. Der jüngere Bruder des Rekordweltmeisters Michael Schumacher gewann in seiner aktiven Karriere sechs Grand Prix.